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Гуляй, Архангельск!

Программа Дня города-2026

27 июня

Набережная Соломбалки, Белый сквер

В 13:00 откроются тематические площадки: «Читающая Соломбала», «Соломбала корабельная», «Детство в Соломбале», «Соломбала молодая», «Такая разная Соломбала».
В 14:00 начнется театрализованное представление «Виват, Соломбала!» и торжественное открытие бала.
В 15:00 состоится бал-концерт с участием творческих коллективов Архангельска и области.
В 16:30 пройдет спектакль «Не любо — не слушай» театра Панова в рамках фестиваля уличных театров.
В 18:00 стартует театрализованный парад катеров, байдарок и сапбордов.
В 19:00 откроется танцевальная площадка «Соломбальская сковородка» с участием ВИА и артистов Архангельска.

28 июня

Литературный сквер на Чумбаровке

С 12:00 до 17:00 пройдет открытая студия «Литературный Архангельск», 12+.
С 17:00 до 18:00 состоится творческая встреча с Еленой Серовой, киносценаристом и журналистом, 16+.
С 12:00 до 18:00 будет открыта книжная ярмарка «Дом литераторов Русского Севера», творческая площадка с тематическими мастер-классами для детей и взрослых «У Архангельского города, у корабельного пристанища», 6+.
  

Красная пристань

В 13:00 пройдет народный проект «Танцуй, Архангельск».
В 13:00 откроется интерактивное пространство для всей семьи.
В 14:30 стартует парад катеров «Соломбалец» и яхт города.
В 15:00 начнется концертная программа «Встречаемся на пристани».
В 19:10 состоится шоу барабанщиков «Барабэнд» (Беларусь).
В 19:30 пройдет дискотека «В ритме белых ночей».

Ломоносовский ДК

С 12:00 до 15:00 состоится празднование Сабантуя.

В программе:
 • Торжественное открытие, концерт с участием артистов Татарстана и творческих коллективов Архангельска.
 • Турнир по национальной борьбе куреш — традиционное состязание на поясах.
 • Интеллектуальная игра «Знатоки Татарстана».
 • Угощение пловом, блюда татарской кухни: выпечка и чак-чак.
 • Народные забавы, веселые конкурсы, карусели, розыгрыши.
 • Фотозоны с самобытным колоритом, торговые ряды с сувенирами.
 • Специальный гость — звезда российской эстрады, бывший участник группы «Дюна» Сергей Кадников. 

27 июнь 10:53 | : Горячая тема / Культура

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