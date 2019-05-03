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Начальник отдела закупок в Архангельске - ответственная должность при хорошей зарплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, начальник отдела закупок в Архангельске в среднем получает 71 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 104 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 68 000 рублей, в Сыктывкаре 74 000 рублей и в Петрозаводске -  72 000 рублей в месяц.

Общие положения для этой должности:

  Начальник Отдела закупок относится к категории Руководителей.

  1. На должность Начальника Отдела закупок назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности в области закупок не менее 3 лет.
  2. Назначение на должность Начальника Отдела закупок и освобождение от нее производится приказом Генерального директора Предприятия по представлению Коммерческого директора.
  3. Начальник Отдела закупок должен знать:

4.1. Основные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Компаний по оптовой и розничной торговле продуктами питания.

4.2. Сложившуюся финансовую и хозяйственную практику в данной сфере.

4.3. Требования Компании к качеству товаров.

4.4. Оптовые и розничные цены на товарные группы из ассортимента Компании, в том числе, цены основных производителей, Поставщиков, а также Компаний-конкурентов.

4.5. Методы и порядок закупок продуктов питания.

4.6. Порядок заключения договоров с Поставщиками и контроля за их выполнением.

4.7. Порядок расчетов по договорам.

4.8. Организацию работы складского хозяйства Предприятия, методы планирования, контроля и управления складским запасом.

4.9. Базу данных «ХХХ», а также иные программные средства, используемые Компанией для обеспечения торгового процесса.

  1. Начальник Отдела закупок подчиняется Коммерческому директору или лицу, его замещающему, выполняет поручения Генерального директора.
  2. Начальник Отдела закупок является членом расширенного состава Совета Директоров Компании, по поручению Совета Директоров готовит материалы для обсуждения вопросов повестки дня Совета.
12 июнь 06:57 | : Экономика

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