Начальник отдела закупок в Архангельске - ответственная должность при хорошей зарплате

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, начальник отдела закупок в Архангельске в среднем получает 71 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 104 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 68 000 рублей, в Сыктывкаре 74 000 рублей и в Петрозаводске - 72 000 рублей в месяц.
Общие положения для этой должности:
Начальник Отдела закупок относится к категории Руководителей.
4.1. Основные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Компаний по оптовой и розничной торговле продуктами питания.
4.2. Сложившуюся финансовую и хозяйственную практику в данной сфере.
4.3. Требования Компании к качеству товаров.
4.4. Оптовые и розничные цены на товарные группы из ассортимента Компании, в том числе, цены основных производителей, Поставщиков, а также Компаний-конкурентов.
4.5. Методы и порядок закупок продуктов питания.
4.6. Порядок заключения договоров с Поставщиками и контроля за их выполнением.
4.7. Порядок расчетов по договорам.
4.8. Организацию работы складского хозяйства Предприятия, методы планирования, контроля и управления складским запасом.
4.9. Базу данных «ХХХ», а также иные программные средства, используемые Компанией для обеспечения торгового процесса.