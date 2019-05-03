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Мистер Spire* и его друзья и заложники. Депутат АОСД вступилась за обманутых дольщиков «Седьмого неба»

Мы уже писали об очередном архангельском долгострое ЖК «Седьмое небо, несколько лет бесполезно ждущих квартиры, в которые вложили последние деньги. Как сообщила редакции инициативная группа обманутых дольщиков, часть их собратьев по несчастью успела разочаровалась в поисках справедливости, распродала последнее имущество и отбыла в поисках счастья в другие регионы. А потом кто-то жалуется на отрицательную демографию…

Ситуацию под свой депутатский контроль взяла лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова. Вот ее впечатления (не первые):

«Вчера в очередной раз встречалась с дольщиками ЖК «Седьмое небо», которые давно должны быть признаны обманутыми. В прошлом году мы просили полицию и прокуратуру проверить застройщика на наличие противоправных действий, но тогда органы ничего не нашли. В Правительстве региона спецкомиссия из чиновников убеждала негодующих граждан, что на застройщика повлияет. Однако спустя год долгожданного жилья люди так и не получили.

Этот ЖК в центре Архангельска должен быть построен в районе перекрёстка Поморская-Ломоносова еще в 2015 году. Но до сих пор разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не подписано. Более того, сдачу объекта затягивает не только непрофессионализм застройщика, но и бездействие региональных властей.

На протяжении нескольких лет дольщики писали во всевозможные инстанции, Губернатору, профильное министерство, прокуратуру, инспекцию государственного строительного надзора, но получали в ответ только отписки. А на заявления граждан о включении их в реестр обманутых дольщиков получали из ГАСН формальный отказ: мол, инспекция видит, что застройщик объект не бросил, то гвоздь заколотит, то кирпич с места на место переложит...

В начале прошлого года мы посоветовали дольщикам привлечь к своему дому широкое внимание и подать заявку на митинг. Тут же была организована встреча с ними заместителя председателя правительства Архангельской области Шестакова А.Г., который утвердил поручения по достройке ЖК. В течение 2018 года вопросы по строительству дома медленно, но начали решаться: дом был подключен к сетям, получены все допуски, и к концу прошлого года дом был достроен. Не выполнено осталось только благоустройство - зимой же его не делают.

В конце 2018 года ГАСН и региональный минстрой радостно отчитались о приемке пары проблемных домов, которые были приняты без благоустройства, а дом на Московском - ещё и без работ по фасадам. Законодательство это допускает в зимний период. Застройщик «Седьмого неба» тоже просил инспекцию принять его дом без благоустройства, обещал после сдачи реализовать имущество и выполнить благоустройство весной, но получил отказ. Даже дольщики на это были согласны - им в первую очередь нужно жильё, а не долгострой!

И вот сейчас снова тупик. Благодаря неправомерным отказам ГАСН ЖК «Седьмое небо» в своё время не был включен в реестр обманутых дольщиков - видимо, чтобы не портить статистику региону и его губернатору. Затем отказали в приёмке «со скидкой», что сделали другим домам, особенно социальным. А в начале 2019 года минстрой и ГАСН ещё и прекратили встречи с дольщиками.

В апреле один из дольщиков выиграл у ГАСНа суд по неправомерности отказа о включении дома в реестр обманутых дольщиков. Говорят, ГАСН подаёт апелляцию. То есть наши областные чиновники не только не помогают гражданам, так ещё и делают на зло. Ну, а застройщик снова прикидывается бедным и не может найти 2,5 млн рублей на завершение работ по благоустройству.

Лояльность к застройщику - господину Шпилевому - лично мне вполне понятна: он приближен к главе области, входит в разные советы-общества. Не понятно то, почему молчат высопоставленные чиновники и бизнесмены, купившие в «Седьмом небе» жильё, например, глава Приморского района. Наверное, им есть, где жить. А вот десятки простых семей, когда-то решивших приобрести здесь долгожданную квартиру, вынуждены до сих пор снимать жильё и платить кредиты...».

*Spire – шпилевой (перевод с англ.)  

09 июнь 10:23 | : Экономика / Скандалы

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