Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельских автобусах маски остаются непременным атрибутом водителей и кондукторов… пассажиров – по желанию

В столице Поморья на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом озвучено решение об обязании сотрудников транспортных организаций соблюдать масочный режим. Горожанам же при  поездках на общественном транспорте настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты.

Кондукторам и водителям пассажирских автобусов надлежит выходить на работу в масках. Кондукторы также обязаны использовать перчатки. Также в каждом автобусе должно вестись оповещение пассажиров о настоятельной рекомендации носить маски при нахождении в салоне. Соответствующие переговоры уже проведены с руководителями транспортных компаний.

Таким образом, для горожан, пользующихся общественным транспортом, масочный режим в транспорте пока является рекомендательным, но не исключено, что он может стать обязательным – по примеру учреждений торговли и оказания услуг.

Директор ООО «Архтраснавто» (предприятие, обслуживающее основную часть автобусных маршрутов города) Николай Карягин отмечает, что его сотрудники всегда обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

- Каждое утро перед выходом в рейс наши водители и кондукторы получают маски и перчатки. Да, не все из них используют их на протяжении всего рабочего дня – это вопрос личной ответственности. Но мы, как руководство, проводим с людьми беседы и инструктажи относительно необходимости выполнять данное требование. Салоны автобусов регулярно подвергаются обработке специальными дезинфекционными средствами, - говорит Николай Карягин. 

Напомним, что столица области на протяжении длительного времени является «лидером» по суточному приросту инфицированных коронавирусом в регионе.

16 июль 12:22 | : Будни

Главные новости


Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова
Журналисты в клеточку, или Прессуха в условиях коронавируса
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (158)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20