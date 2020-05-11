В архангельских автобусах маски остаются непременным атрибутом водителей и кондукторов… пассажиров – по желанию

В столице Поморья на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом озвучено решение об обязании сотрудников транспортных организаций соблюдать масочный режим. Горожанам же при поездках на общественном транспорте настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты.
Кондукторам и водителям пассажирских автобусов надлежит выходить на работу в масках. Кондукторы также обязаны использовать перчатки. Также в каждом автобусе должно вестись оповещение пассажиров о настоятельной рекомендации носить маски при нахождении в салоне. Соответствующие переговоры уже проведены с руководителями транспортных компаний.
Таким образом, для горожан, пользующихся общественным транспортом, масочный режим в транспорте пока является рекомендательным, но не исключено, что он может стать обязательным – по примеру учреждений торговли и оказания услуг.
Директор ООО «Архтраснавто» (предприятие, обслуживающее основную часть автобусных маршрутов города) Николай Карягин отмечает, что его сотрудники всегда обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
- Каждое утро перед выходом в рейс наши водители и кондукторы получают маски и перчатки. Да, не все из них используют их на протяжении всего рабочего дня – это вопрос личной ответственности. Но мы, как руководство, проводим с людьми беседы и инструктажи относительно необходимости выполнять данное требование. Салоны автобусов регулярно подвергаются обработке специальными дезинфекционными средствами, - говорит Николай Карягин.
Напомним, что столица области на протяжении длительного времени является «лидером» по суточному приросту инфицированных коронавирусом в регионе.