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Мезенский район – уже 6 случаев заражения вирусом COVID-19

Позавчера мы сообщали о двух случаях заражения коронавирусом в Мезенском р-не Архангельской области, которые по неясной причине не вошли в сводку регионального оперштаба.

Однако уже вчера на официальной страничке Администрации Мезенского р-на в социальной сети Вконтакте появилось следующее заявление:

По данным службы Росптребнадзор на 19 июня 2020 года на территории Мезенского района +6 случаев заболевания COVID-19: в МО "Целегорское"; МО "Мезенское", МО "Каменское".

Состоялось заседание оперативной группы по недопущению распространения COVID-19. В рамках исполнения Указа Губернатора Архангельской области оперативная группа вынесла решение о соблюдении строгого масочного режима на территории Мезенского района. Лицам, осуществляющим транспортные перевозки, торговую деятельность запретить обслуживание граждан без масок.

Всем заболевшим и контактирующим с ними лицам строго соблюдать режим изоляции!

Дополнительно информируем: лица, нарушающие Указа Губернатора Архангельской области, решение оперативной группы будут привлекаться контролирующими органами к административной, а в тяжких случаях к уголовной ответственности.

С учетом того, что данная публикация появилась позже суточной сводки заболеваемости, ждем новых откровений от оперштаба уже сегодня.

Ну, или опровержения…

20 июнь 09:04 | : Будни

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