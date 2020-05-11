Мезенский район – коронавирус есть! Но не в сводках регионального оперштаба

В течение нескольких дней в социальных сетях появляются сообщения о случаях заражения вирусом CJVID-19 в Мезенском р-не Архангельской области.
По информации коллег из агентства «Северные новости», заболевшие, их двое, медицинские работники подцепили китайскую заразу от приезжих.
Районное начальство уже обратилось к жителям района с призывом соблюдать все меры предосторожности – масочный режим, перчатки при посещении общественных мест, ограничение контактов и пр.
Однако всего этого нет в ежедневных сводках регионального оперативного штаба по контролю за пандемией.
До последнего момента Мезенский район значился единственной в Поморье зоной, свободной от коронавируса. И вот…