Оно работает! После публикации на ИА RUSNORD у архангельского пенсионера взяли тест на коронавирус

Вчера наша редакция опубликовала душераздирающий (оценка читателей) рассказ архангелогородца Петра Чечеля о своих бесплодных попытках сдать тест на коронавирус.
Сработало! Его уже вечерний пост в социальной сети Facebook:
- После размещения в Фейсбуке и на сайте ИА "RUSNORD" моей статьи о попытках сдать тест на коронавирус, а это было сегодня утром (14 мая), буквально через пару часов ко мне пришли врачи. Хотя, замечу, специально их не приглашал.
Отреагировали в первой городской поликлинике оперативно. Благодарность!
Сначала пришла врач-терапевт: проверила состояние и написала рекомендации, какие лекарства принимать. Через час в дверь квартиры позвонили снова - на этот раз приехали взять анализы на коронавирус. Процедура не сложная, заняла пару минут.
Теперь надо ждать двое суток результат. Почему так долго, объяснить не могу. Понять тоже. Придется набраться терпения и сидеть дома.
В любом случае хочу искренне поблагодарить всех, кто откликнулся на публикацию и поддержал. Большущее спасибо и медперсоналу первой горполиклиники за оперативное решение проблемы. Могут ведь! Так бы всегда.
Конечно, хорошо, что помогло, что взяли тест. Но зачем такие сложности при простой медицинской процедуре, особенно во время пандемии?! Вопрос к министру Карпунову…