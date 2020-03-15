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Сдать тест на коронавирус в Архангельске – мировая проблема. Рассказ очевидца

То, что в борьбе с пандемией вируса COVID-19 один из главных моментов – вовремя определить его носителя, изолировать и НЕМЕДЛЕННО приступить к лечению, давно является аксиомой. Люди сами при первых симптомах простудного заболевания бегут «сдаваться» в руки медиков, интернет пестрит адресами-телефонами мест, где можно сдать тест.

Однако сложности наступают уже на первом этапе. Предлагаем вашему вниманию рассказ Петра Чечеля, известного в Архангельске журналиста, ныне пенсионера, самолично прошедшего через эти «круги ада»:

- В праздничный день 9 мая гулял, как и многие горожане, с внуками по набережной. Дома не сиделось. Да и погода была весенней, теплой, а дома сидеть надоело.

К вечеру почувствовал себя неважно – ломило суставы, поднялась температура. Правда, незначительно – до 37,4. Испугался не за себя, за внуков и детей. А вдруг? Все-таки нахожусь в группе риска, а три с половиной месяца назад был инфаркт. Тем не менее, решил подождать до утра, а уже потом, если что, вызывать врача.

К утру самочувствие стало хуже – заболело в горле, температура то снижалась до нормы, то опять "скакала" вверх. Минут 15 набирал телефон регистратуры Первой городской поликлиники, к которой прописан, но дозвонился: записали жалобы, обещали прислать врача.

Во второй половине дня, часов через 7, пришла терапевт. Послушала, поспрашивала, проверила горло, спросила, какие лекарства принимаю? Выписала рецепт: какие таблетки пить. Температуру не мерили - как раз перед её приходом я сам проверял – красная линия градусника остановилась на отметке 38,2. Чувствовал себя неплохо, о чем и сказал. Спросил, правда: тест на коронавирус будете делать? "Нет", – последовал ответ. – Легкие у вас чистые, дыхание ровное, так что не стоит. Но если станет хуже – вызывайте врача, приедем". С тем и ушла.

Рассказал об итогах ее визита детям. Дочери приняли мое сообщение спокойно. Им, архангелогородкам, уставшим с детьми на самоизоляции, уже нечему было удивляться. А вот сын, живущий в Норвегии, возмутился: "Как же так, пишет он, обязаны были сделать!». И прислал выписку из Постановления Главного санврача России №9 от 30.03.2020г, согласно которому, цитирую, «обязательному тестированию на коронавирус подлежат лица старше 65 лет с жалобами на признаки респираторных заболеваний». А я подхожу под эти "параметры" на все 100.

И все-таки в худшее верить не хочется. Я больше по натуре оптимист. Подождал ещё сутки – температура по-прежнему «скакала», першение в горле не прекращалось, суставы ломало.

Утром, во вторник, я решился позвонить в регистратуру и спросить, почему не был сделан тест? Опять не сразу, но дозвонился (кстати, один из двух телефонов, указанных в справочнике поликлиники №1, а именно 20 08 09, не работает). Медсестра на мой вопрос сказать ничего не смогла – дала телефон заведующей, может, она объяснит.

Звонил на номер 21 52 89 весь день, трубку не брали. Дозвонился только в среду. Оказалось, это телефон заведующей терапевтическим отделением, но на мой вопрос ответить и тут не смогли, мол, надо другой заведующей звонить (а я, честно, не знал, что в первой поликлинике несколько терапевтических отделений – народу там всегда полно). Записываю телефон, фамилию, имя-отчество, и снова звоню. Начал в 12, как и советовали, звонил долго и настойчиво несколько часов – никто не отвечает.

Начинаю нервинчать. А тут еще по ТВ передали, что коронавирусом заболели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга. И симптомы у них такие, как у меня. Надо провериться! А мне твердят, зачем сдавать тест?

Странный вопрос, не правда ли? Полтора месяца нам говорят о пандемии, охватившей весь мир, а в нашем сознании все еще живет спокойствие. Советская закалка, только гордиться почему-то не хочется. Поймите: я просто хочу быть уверенным, что у меня нет скрытой формы вируса, что могу общаться с детьми и внуками и не стану разносчиком заразы. Кто может поручиться, что я не подхватил «корону», когда ходил за продуктами или в банк оплачивать счета за квартиру? Хотя и хожу на улице и в магазине в маске, но успокоиться не могу.

Попытался прояснить ситуацию в областном штабе по борьбе с коронавирусом по «горячей линии». По телефону 66 99 07 дозвонился сразу. Хоть здесь повезло сберечь нервы. Однако ответ удивил: «По вопросам тестирования обращайтесь в поликлинику или в областное министерство здравоохранения. Тел. 454509 – они вопросами оказания медпомощи занимаются. Мы только консультируем жителей, прибывших из Москвы и из других регионов, где сохраняется опасная ситуация. Или пройдите тест в платных поликлиниках, если хотите».

Звонить в поликлинику я не стал. Как и бежать к частникам – на пенсию живу, лишних денег нет. Сразу набираю телефон Минздрава. И уже не удивляюсь ответу: «Все правильно. Тест у вас не обязаны брать. Это решает врач. Симптомов явных вируса у вас нет, так? Вы себя нормально чувствуете? Тогда зачем тест?».

Постойте, господа? А как же приказ главного санитарного врача страны? Для кого он? Для галочки, что ли? Или статистику боитесь испортить?

Сын, когда я ему рассказал по Вайберу о моих «приключениях», сказал только одно слово: «Бардак!».

А ведь он прав. С экранов ТВ, в газетах, по радио и в соцсетях нам много говорят о большой работе и героических усилиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это действительно так! Но почему игнорируется приказ главного санитарного врача страны? Ответа я так не получил.

Сейчас мне остается только ждать и надеяться, что опасность обойдет меня и мою семью стороной. Как долго ждать, сказать никто не может. Невозможность решить, казалось бы, простую ситуацию – взять тест, стала неожиданно проблемой. От бессилия хочется кричать. Громко-громко. Может, тогда меня услышат?

P.S. Думаю, описанная мною ситуация не какой-нибудь исключительный случай. Сдать тест на коронавирус, наверное, в бюджетных поликлиниках или на дому, хотели бы многие. Может, в Архангельском областном штабе по борьбе с коронавирусом задумаются и решат эту проблему?  

14 май 12:04 | : Горячая тема / Скандалы

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