Субэтнос или образ жизни? Поморов не внесли в реестр малочисленных народов Севера

7 мая в России вступил в силу Федеральный Закон от 6 февраля 2020 г. N 11-ФЗ, устанавливающий порядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Поморов в списке нет...
Неясен статус коми-ижемцев (Республика Коми и Ненецкий АО) и поморов (Архангельская, Мурманская области, Республика Карелия и Ненецкого АО)
На создание общефедерального списка лиц, относящихся к малочисленным народом, законом отведено два года. Отвечать за его ведение будет Федеральное агентство по делам национальностей России.
Основанием для включения в список будут заявление и документы, подтверждающие национальность (свидетельство о рождении, судебное решение, документы, подтверждающие родственные связи с установленными представителями малочисленного народа и т.д).
Напомним, есть мнение, что поморы – это образ жизни жителей прибрежных морских территорий на Русском Севере.