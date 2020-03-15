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Субэтнос или образ жизни? Поморов не внесли в реестр малочисленных народов Севера

7 мая в России вступил в силу Федеральный Закон от 6 февраля 2020 г. N 11-ФЗ, устанавливающий порядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Поморов в списке нет...

Неясен статус коми-ижемцев (Республика Коми и Ненецкий АО) и поморов (Архангельская, Мурманская области, Республика Карелия и Ненецкого АО)

 

На создание общефедерального списка лиц, относящихся к малочисленным народом, законом отведено два года. Отвечать за его ведение будет Федеральное агентство по делам национальностей России.

Основанием для включения в список будут заявление и документы, подтверждающие национальность (свидетельство о рождении, судебное решение, документы, подтверждающие родственные связи с установленными представителями малочисленного народа и т.д).

Напомним, есть мнение, что поморы – это образ жизни жителей прибрежных морских территорий на Русском Севере.

11 май 12:06 | : Будни

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