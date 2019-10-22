О сектантстве и Православии. Беседа с игуменом Феодосием (Нестеровым)

В последнее время в Архангельске активно распространяется газета религиозной организации адвентистов седьмого дня «Сокрытое Сокровище». В качестве бесплатного издания она появилась в аптеках города, на стеллажах буккросинга. На минувшей неделе в сети Интернет появилась информация о миссионерской деятельности адвентистов среди детей и родителей в Областной научной библиотеке под видом познавательной игры «Аллея науки»…Среди православных верующих распространена точка зрения, что адвентизм – это секта. Вся Православная Церковь относится к адвентистам, как к секте, или только мнение отдельных людей?
Отвечает игумен Феодосий (Нестеров), благочинный города Архангельска, наместник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
- Каждый может иметь свое суждение о том или ином явлении, но это будет частное мнение, не претендующее на полноту истины. Одно из свойств Церкви -соборность, церковь оценивает значимые явления соборным разумом, всей своей полнотой. Отношение к христианским инославным сообществам давно выработано, определено. Православная Церковь со всей ответственностью заявляет, что она честно, но миролюбиво выстраивает отношения со всем инославным миром. Это ясно сформулировано в социальной концепции Православной церкви, которая была принята на Архиерейском соборе еще в 2000-м году. Там сказано, что мы со всей терпимостью относимся к носителю любой идеологии, религиозной доктрины, но при этом оставляем возможность честно говорить, критически высказываться о самой идеологии, не питая агрессии к ее сторонникам и не задевая личности. Мы стараемся честно общаться с представителями любой религиозной идеологии, культурно ведем диалоги, дискуссии, богословские собеседования. При этом цивилизованность и культурность не означает, что мы должны отступаться от своих убеждений из-за опасения обидеть оппонента. Честность, открытость и миролюбие – вот позиция Православия. Но еще надо сказать, что представители иных религиозных сообществ зачастую стараются скрыть свою принадлежность под видом разных семинаров, тренингов, обучающих программ. Это противоречит современному законодательству. Надо конкретно и точно указывать свою религиозную идентичность, чтобы собеседник мог самостоятельно сделать свои выводы, а не скрываться под расплывчатыми фразами вроде: «мы – христиане», «мы верим в Бога».
- И что может сказать Церковь в диалоге с адвентистами с позиции честности?
- Конечно, в рамках одной статьи невозможно развернуть богословскую точку зрения Православия на учение адвентистов, или подробно изложить историю этого религиозного движения. Для начала, хотелось бы разобрать понятие «секта». Если брать этимологически, секта – от слова сектор, то есть часть целого, выдаваемая за целое. Секта – это синоним ереси, потому что ересь происходит от греческого глагола «эрео» – выбираю, вычленяю. Поэтому с этимологической точки зрения ересь и секта - это одно и то же. Когда Церковь анафематствовала то или иное явление как еретическое, этим самым она заявляла о его сектантском характере, отделенности от соборности и полноты. Сектантский характер протестантизма – это констатация целого ряда исторических и богословских фактов, хотя в бытовом, житейском употреблении термин «секта» воспринимается негативно.
- Таким образом любое протестантское религиозное движение можно назвать сектантским?
- Да, протестантский мир по сути своей сектантский. Об этом свидетельствует его неоднородность и раздробленность. Сектантство прослеживается даже в самих названиях. Одни принципиально заявляют, что они баптисты - то есть те, кто «погружают» и «крестят». Адвентисты акцентируют внимание на ожидании второго пришествия Христа, пятидесятники – на харизматических дарах Святого Духа. В 16 столетии протестантизм принципиально отверг Предание Церкви, разорвав преемственность, соборный характер определения истины. Вместе с попыткой преодолеть искажения католицизма, протестантизм на практике отверг все Предание в целом. Правда, в последствии, каждая протестантская конфессия создала свое предание. С нашей точки зрения – Реформация – это трагедия разделения. Православие утверждалось на Вселенских Соборах, от апостолов, в трудах святых отцов, опытом подвижнической жизни исповедников. В протестантизме же было объявлено, что любой человек, своим страстным сердцем и горделивым умом может рассчитывать на обладание полнотой истины, даже стать религиозным учителем. Так и получилось! Появились десятки и даже сотни учителей – основателей новых, порой отрицающих друг друга конфессий! Протестантский мир раздробился. Это и есть сектантство и ересь.
- И все-таки людям чаще всего непонятно, почему именно Православное христианство выступает единственной альтернативой сектантству?
- В современном конфессиональном ассортименте трудно разобраться. Одним из критериев, показывающих, какая форма христианства обладает полнотой Истины, является исторический критерий. Даже если взять атеиста, который не заинтересован в отстаивании и защите учения и опыта той или иной конфессии, просто профессионального историка, то он скажет, что только в Православии идейная и иерархическая преемственность прослеживается непрерывно с первых веков. В каждом столетии, каждом десятилетии, как звенья одной цепи перекликаются друг с другом догматы, которые исповедуются и в наши дни. А это, в известной мере, подтверждает пророчески сказанное в Новом Завете, подтверждает евангельское учение о Господе Иисусе Христе: «И вот Я с вами во все дни до скончания века…» (Мтф. 28;20); и – «Иисус Христос вчера, и сегодня и во веки Тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь» (Евр. 13; 8-9). Полнота Православия проявляется и в духовных плодах. Какое количество святых угодников, праведников явлено в лоне Православной Церкви за столетия! Конечно, к этому явлению надо приглядеться, святость не кричит о себе, не кичится, нужно иметь чистое, воспитанное сердце, чтобы различить явление святости, праведности. Также, надо отметить, в Православии предъявляется человеку бескомпромиссная позиция в отношении любой нравственной порчи, порочности, нечистоты. Не оставляется никакой лазейки страстям - гордости, сластолюбию, славолюбию, любым порокам. Это очень трудно принять, осознавать в себе внутренние повреждения, искать волю Божию в жизни, смирять кичливый разум и врачевать буйство страстей.
- Светские ученые, как правило возражают против такого понимания слова «секта»?
- Наше понимание включает в том числе и научный подход к терминологии, основанный на этимологическом анализе слова, исторической действительности. Но не ограничивается только этим…
- Но в обывательском сознании слово «секта» предполагает такое качество, как деструктивность…
- Бытовое, эмоциональное восприятие слова «секта», равно как и слова «ересь», далеки от настоящего значения этих слов. Мы стараемся говорить с позиции богословия.
- Тем не менее, деструктивные культы и секты существуют, несет ли в себе деструктивность адвентизм ?
Деструктивность – это то, что разрушает целостную структуру. Малейшая трещина, самое незначительное отступление в вероучении нарушает его, это в свою очередь нарушает структуру духовной жизни. Образ мысли определяет образ действия. И наоборот действия ставшие привычными оказывают влияние на образ мышления. Любое религиозное заблуждение деструктивно для внутренней духовной жизни человека. А поврежденность в духе неизбежно отражается в самой жизни человека. Адвентизм, вслед за несчетным числом протестантских конфессий, отказываясь от Предания Церкви, от исторической преемственности, просто обедняет духовный опыт человека…
- И все-таки, надо признать, что в наше время среди людей, которые называют себя православными, очень мало носителей того золотого зерна, которое передавалось из века в век? У нас в головах порой тоже трещина на трещине…Достаточно провести простейший тест на знание богословия, и мы увидим, что на наших приходах так много «баптистов», «адвентистов», «пятидесятников», «язычников», а порой просто атеистов…
Полагаю, что несмотря на исторические вихри и лихолетья, наш народ удивительным образом сохранял свою духовную идентичность. Да, зачастую мы видим проявления одичалости, невменяемости, но воспринимаем это именно как отклонение от нормы. Мы живем в некоем духовно историческом пространстве, которое символически можно назвать Русским миром и внутренне, интуитивно понимаем его ценности. А ценности эти - плод колоссальной духовной работы поколений наших предков. «Русь Святая - храни векру православную!» - повторил завет поколений в 20 веке наш великий исповедник Афанасий Ковровский. А что это за ценности? А мы постоянно видим их проявление в истории и в жизни. Это и некое презрение к материальным ценностям, поиск высшего смысла, стремление быть носителями правды. В 20 столетии мы два раза позволили разрушить нашу страну почти до основания, разрушили производство, фабрики, заводы, опустели деревни, оскудели города. И народ почти равнодушно взирал на все это. Ни в этом смысл. Надо найти высшую правду. И хотя сейчас мы едим, пьем, обогащаемся, грабим, обманываем друг друга , но это не насытит, не даст удовлетворения. Мы сострадательны и терпимы, мы хотим жить в социальном государстве, где понятия правды и справедливости не на последнем месте. Мы все еще готовы помогать ближним, ухаживать за престарелыми родителями и не отказываться от детей-инвалидов... Поэтому, когда сейчас люди приходят на беседы перед принятием Таинства Крещения, они в большинстве своем впитывают, слушают, хотят познать основы веры. Им интересно, ложится на добрую почву. Только наши церковные возможности скромные, мы только учимся это делать. Когда наши люди овладевают полнотой веры они становятся очень сильными, могущественными. Да, много трещин в нашей голове, от этого мы болеем, безумствуем, унываем. Не понимаем, зачем живем.. Да, огромное большинство наших людей идентифицируют себя с православием, но понятия о вере, о Св Писании, о катехизисе зачастую совершенно отсутствуют, и человек ленится пошевелиться. Немного пожертвовать временем и силами, чтобы узнать...а дикость представлений в области веры ведет к большим сбоям в личной жизни, жизни детей. Вся жизнь человека зиждится на фундаменте веры. Церковь не должна просто брать и механически крестить детей, делая их в перспективе крещеными атеистами. У адвентистов человек, прежде чем креститься, два года может изучать Библию, и только когда они убедятся, что он готов, допустят его к крещению. Что толку носить крестик, если человек не собирается быть причастным Христу, жить по Его заповедям? Мы тем самым отступаем от того, что берегли два тысячелетия, от истины Православия, и реально наступает апостасия – то, о чем говорил святитель Игнатий Брянчанинов – отступничество.
Беседовал Данилов Д.А.