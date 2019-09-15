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Миссия под «прикрытием». Архангельские адвентисты проповедуют детям в стенах Областной библиотеки

Молодой человек, сказал мне: мы от церкви. О какой церкви идет речь он не уточнил. Только сослался на совместное участие с фондом. Другой волонтёр, вдруг стал с мамой и ребенком говорить о грехах. Хотя только, что показывал, как делать «холодный лед». Все это выглядело очень странно…

Группа волонтеров адвентистской общины Архангельска и активисты благотворительного фонда «Взамен» 10 ноября провели в Областной научной блиблиотеке им. Н.А. Добролюбова развлекательную программу «Алея науки». Об этом ИА «RUSNORD», сообщил руководитель центра «Гражданская безопасность» Российской ассоциации центров изучения религий и сект Денис Данилов. 

«Проект адвентистов охватил более 270 участников «Большой Игротеки» - воскресной программы, организованной упреждением культуры, для детей и родителей. Кроме рассказа о Солнечной системе и демонстрации лабораторных опытов, представители протестантской церкви затрагивали вопросы веры и духовно-нравственной жизни, в свете учения своей конфессии», - рассказал архангельский общественник.

По словам посетительницы Библиотеки Татьяны, на вопрос какую организацию вы представляете, волонтеры уклонялись от прямого ответа:

«Один из них, сказал мне: мы от церкви. О какой церкви идет речь молодой человек не сказал, сославшись на совместное участие с благотворительным фондом. Другой волонтёр, мужчина средних лет, после опыта с холодным льдом, вдруг стал с мамой и ребенком говорить о грехах. Все это выглядело очень странно…»

 «Алея науки» - это не только развлечение и знакомство детей с научной картиной мира. Адвентисты рассматривают эту программу как часть миссионерской деятельности общины. При этом в ход идет «конфессиональная анонимность». Этот метод манипуляции был и остается самым распространенным в арсенале сект и культов. К последним, архангельских христиан адвентистов 7-го дня, в строго научном смысле, отнести трудно.  Это сравнительно открытая религиозная группа. Деструктивных методов психологического воздействия не применяют. Считают Папу Римского антихристом. Но это старая добрая сказка: «Мы не Вы» Переносят отношение к католицизму на православие. Но к самим католикам и православным относятся с христианским вниманием и любовью. Община несет социальную ответственность, занимается благотворительностью. Есть свой детский сад, которым заведует талантливый педагог», - отметил Д. Данилов.

«Возможно, с точки зрения адвентистов, Областная библиотека – это хорошее место для проповеди. Но тогда надо следовать, если не букве, то духу закона «О миссионерской деятельности». Все называть своими именами. И открыто о себе заявлять. Не скрывать от руководства учереждения и простых граждан свои намерения. Как это делают миссионерские общины Русской Православной Церкови. Например, Преображенское братство, с которым Архангельская областная научная библиотека время от времени сотрудничает. С людьми надо оставаться открытыми и честными и не стеснятся быть адвентистами», - подчеркнул собеседник агентства.

(фото www.ria-news.ru)

 

14 ноябрь 16:27 | : Происшествия / Верую

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