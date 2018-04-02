Архангельск... в любви и верности

В этом году мероприятие началось с торжественного парада семей по набережной Северной Двины. Инициатором «Парада семьи» стал Общероссийский народный фронт. Молодые семьи и семьи с большим стажем, будущие мамы и папы, молодожены праздничной колонной с воздушными шариками и цветами прошли по набережной.

Возле памятника Петру и Февронье Муромским развернулась главная площадка праздника. Вдоль улицы Логинова расположилась «Ромашковая аллея влюбленных», здесь же проводились различные мастер-классы для всех желающих, работали интерактивные зоны – можно было сфотографироваться с оригинальными зеркальными живыми скульптурами, загадать желание у дерева счастья.

Гостей мероприятия поприветствовала председатель архангельской городской Думы Валентина Сырова.

- Это самый замечательный, добрый и нежный праздник. Любите друг друга, берегите друг друга, ведь пока есть семья – есть жизнь, ее продолжение. С праздником! - обратилась к собравшимся Валентина Васильевна.

За те годы, что отмечается День семьи, любви и верности, сложились красивые традиции. Например, танец молодоженов на мосту и запуск ими в небо голубей.

Важной традицией праздника является вручение медали «За любовь и верность». Награды удостаиваются пары, давно живущие в браке, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. Медали супружеским парам вручила заместитель главы города Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

- От имени главы и от себя лично я рада приветствовать всех собравшихся на наш праздник и поздравить с Днем семьи, любви и верности. Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это то, что дает нам силы. Дорогие друзья! Я хочу пожелать вам, чтобы ваши чувства никогда не тускнели, чтобы вы в друг друге видели свое отражение и радовались, что вы вместе. Берегите друг друга и будьте счастливы, - пожелала Светлана Скоморохова.

Под торжественный перезвон колоколов на сцену поднялись уважаемые пары архангелогородцев, долгие лета прожившие в браке.

Тамара Дмитриевна и Виктор Иванович Дерягины вместе живут уже 56 лет. Секрет семейного долголетия - это любовь, терпение и уважение друг к другу.

Валентина Васильевна и Валерьян Александрович Кочневы насчитывают 63 года супружеского стажа, и все также уважают и любят друг друга. Их история любви началась в далеком 1953 году.

Отношения семейной пары Швецовых - Алексея Георгиевича и Тамары Александровны - являются ярким примером для их детей и внуков. Залогом их счастливого семейного союза является умение сохранить свои чувства друг к другу на протяжении долгих лет. Стаж их семейной жизни - 59 лет. Супруги достойно воспитали троих детей.

В последний день лета семья Владислава Сергеевича и Нины Ивановны Кыркуновых отметит 55-летие совместной жизни, а познакомились супруги в День Молодежи, 1963 года на площади Профсоюзов.

Стаж совместной жизни семьи Аристовых - 53 года. Анатолий Афанасьевич и Валентина Казимировна поженились в марте 1965 года, а до свадьбы встречались шесть лет. Анатолий Афанасьевич - ветеран «Архангельского тралового флота», является членом Совета ветеранов и активно участвует в общественных делах родного предприятия.

Супруги Валерий Григорьевич и Ирина Ивановна Карьялайнен отметили 45-летний юбилей семейной жизни. В их семье царит любовь, взаимопонимание, забота друг о друге. Вместе занимаются домашним хозяйством, работают на даче, гуляют с собакой. Выйдя на пенсию, Валерий Григорьевич начал заниматься краеведением. Он много работает в архивах, библиотеках, всегда рядом Ирина Ивановна. В 2018 году написал книгу «История Успенского храма».

В канун праздника сапфировую свадьбу – 45 лет – отметили и Владимир Николаевич и Нина Витальевна Лаврентьевы. Секрет их долгой семейной жизни – это уважение друг к другу, терпение, любовь и труд. Семья Лаврентьевых очень дружная, имеет свои традиции.

Настоящим подарком всем горожанам стали выступления творческих коллективов Архангельска и концерт народной артистки России Аллы Сумароковой.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)