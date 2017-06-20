Лень ослабляет веру

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 1 октября совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Проповедь владыка посвятил добродетели, которую святитель Игнатий Брянчанинов называл «матерью мужества», — вере.

«Вера присуща каждому человеку, — сказал архипастырь. — Кто-то верит в пустоту, а кто-то в Истину. Когда-то в дьявольскую ложь поверили наши прародители, а мы, потомки, несем бремя их грехов, пребывая во многострадальном мире. Когда Господь пришел на землю, призвал людей покаяться и веровать. Это именно то, с чего начинали проповедь и апостолы. Божию премудрость невозможно постигнуть умом или сердцем, мы постигаем все, что дает Господь, верой. Ее мы исповедуем устами и показываем жизнью. Вера — особенная добродетель, которая не стоит на месте: она либо возрастает, либо умаляется. Когда стараемся жить по Евангелию, укрепляем ее и питаем исполнением заповедей. Если же ленимся, не читаем Священное Писание, не молимся, не ходим в храм — вера ослабевает. Наша жизнь многоскорбна, но потери и утраты, которые мы ощущаем, легко переносятся, когда человек имеет эту добродетель».

Также владыка призвал людей, верующих во Христа, игнорировать всевозможные суеверия: «Сейчас многие люди вместо веры в Истинного Бога, выбирают суеверия, начинают плевать через плечо, стучать по столу и так далее. А мы должны жить верой, просить ее у Бога, подпитываться таинствами Церкви, Исповедью и Причащением Христовых Таин. Нужно стараться два раза в месяц исповедоваться и причащаться. Тогда страшные жизненные события будем переносить достойно. Вера есть матерь мужества, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, это наша сила и упование, то, чем мы спасаемся пред Богом. Мы грешники, но благодаря вере, из которой рождаются покаяние и смирение, можем просить Господа простить нас. И Он простит, видя наше упование и мужество!»

(по материалам Архангельской епапрхии)