Не раскидывайся мобильниками, чувак! Рецензия на фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой

В последнее время в отечественном кино появилось два новых веяния (тренда).
Первое – стали появляться фильмы и сериалы, что называется, на грани фола. Выпускаются параллельно две версии: для публичного показа (по телевидению и в кинозалах) и для ограниченного (в интернете). В последнем на экраны вернулся мат и сцены с элементами жёсткой эротики. Что, естественно, самым положительным образом отражается на количестве скачиваний и просмотров.
Второе – не только наши, но и зарубежные творцы всё чаще берут за основу сюжета частные истории (особо отмечено отборщиками Международного кинофестиваля в Архангельске), как некую защиту от цензуры и негативного общественного мнения… какой спрос, если «кто-то, кое-где у нас порой». И, если зритель начинает проводить параллели с политикой, с нравственной составляющей страны в целом, то с него, зрителя, взятки гладки.
А ещё (это уже моё личное наблюдение) полноценным участником сюжета на правах главных героев становятся гаджеты. Как было в нашумевшем «Тексте», где все пакости и подставы шли из навороченного айфона.
В «Верности» интрига тоже началась с мобильника, опрометчиво брошенного мужем-актёром на журнальный столик (сколько раз ты, читатель, делал то же самое?). Любопытная жена, откликнувшись на пиликанье СМС-ки, взяла в руки… а на светящемся экранчике целый эпистолярный роман с греховным уклоном.
Обиделась смертельно. Но вида не показала. Но закусила… и понеслась!
Сколько раз мы с вами слышали в жизни, читали в книгах, смотрели в кино… и пр., как обиженные изменой мужа жёны начинают им мстить тем же оружием, вернее, через то же место. Но в рассказанной нам с экрана истории есть свои нюансы.
Начнём с профессий главных героев. Муж – актёр провинциального театра. Это не столько профессия, сколько стиль жизни. Более свободные нравы, чем на заводе, в КБ или педагогическом коллективе. Так было всегда, даже в пуританском Советском Союзе, где, как известно, секса не было вовсе. Но были «гастрольные варианты» (извините, что приоткрываю завесу корпоративных тайн) - любовные альянсы, возникающие на выездах, и затухающие при возвращении. Жизнь творческих работников, их психология и уровень морали всегда отличались от граждан других профессий, поэтому в этой среде так часты внутрикорпоративные браки. На днях смотрел программу, где жена известного актёра, славившегося в былые годы своей любвиобильностью, доходчиво объясняла миллионам телезрителей, что телесная измена в их среде – фигня на постном масле, лишь бы духовно не изменял. Интересно, многие дамы с ней согласились?
Но и героиня «Верности» не из простых. В том смысле, что много знает и о человеческой природе, и о внутрисемейных отношениях… и даже о внутриутробных – работает акушером-гинекологом в частной клинике. Не двадцать ей лет… неужели не догадывалась, за кого замуж выходит?
И вот её срывает. На самое банальное, что может произойти в данной ситуации – на ответную измену. Причём с любым, кто подвернётся. Но подворачиваются всё не те – либо молодые придурки, безмерно гордые, что женщину с высшим образованием и иномаркой в койку уложил, или трУсы, сбегающие без трусОв при появлении полиции, оставляя объект страсти в интересном положении (тоже без трусОв).
Вроде бы самое время начать философские прения на тему сексуальной идентификации представительниц слабого пола, их внутренней свободы и права на ответный адюльтер. Но что-то мешает. Прежде всего, что обманутая жена оказывается абсолютно фригидной… по крайней мере, она так ведёт себя в постельных сценах. Да и муж-изменщик на поверку совсем не такой орёл, как можно было предположить… даже на оральный секс не отзывается (снято, кстати, смело, я аж вздрогнул).
Популярный сегодня Александр Паль и в этой ленте продолжает знакомую по «Горько» «Парня с нашего кладбища» линию инфантильных увальней-неудачников, из которой ему пора вырасти хотя бы по возрасту. Да, актёр – профессия зависимая и не совсем мужская, это общеизвестно. Тем более, что в семейном авто он всегда на пассажирском месте (а не только после премьерного банкета), очень характерный штрих к образу. Но когда коллега-акушер, ходок ещё тот (по его же признанию и повадкам - сам не прочь поучаствовать в восстановлении женского статус-кво) интересуется у обманутой жены – «У тебя умный муж?», то получает утвердительный ответ.
Ещё бы не умный, он находит логичное объяснение всем своим поступкам – и любовной переписке в мобильнике, и ранним выходам из дома… а в итоге ещё и оказывается в позе обманутого и оскорблённого. Мне это напомнило собственные проделки (в прошлом, далёком прошлом), когда монтажные смены авторской телепередачи происходили исключительно в тёмное время суток.
А вот в уме высококлассного гинеколога начинаешь сомневаться. Если многомиллионная Москва – большая деревня, как тогда обозвать субтильный Калининград? Где неудачный трус-любовник завтра может прийти к ней на приём с беременной женой и выдать сам себя по потеющим глазам? Что она сама-то хочет – измены как факта, наслаждения на стороне… или поиска собственных эрогенных зон? По ходу, последнее, если лёжа рядом со спящим мужем начинает изучать пальчиками своё тело, как какая-нибудь восьмиклассница из известной песни Цоя.
И у меня законный вопрос – что держит этих двоих рядом друг с другом? Если детей нет, нет и общего дела, и в койке сплошные непонятки. Чтобы один раз испытать бурное наслаждение на подоконнике, так и не простив ничего партнёру, зато ославившись на весь небольшой город и поломав стабильную карьеру врача? Маловато будет.
Поиск морали приводит к известной и банальной фразе – «Нормальным бабам изменяют нормальные мужики». Даже странно, что «Верность задумали и сняли две женщины (режиссёр и сценарист), на выходе очень мужское кино получилось.
В самом конце камера поднимается над дорожной развязкой, сверху напоминающей переплетение неолимпийских колец. Героиня же садится в общественный транспорт. В наказание за блуд и бабью глупость, или чтобы народ объяснил, как выходить из таких ситуаций, которые встречаются в каждой второй… хорошо, каждой третьей семье? Мне, например, в юности очень вовремя объяснили – отрицай всё до последнего и ни в чём не сознавайся. Действительно работает.
А ещё не надо разбрасываться мобильниками! Мало ли кто номером ошибётся…
P.S. Неожиданно для себя узнал, что 17-летний сын тоже смотрел «Верность». В Питере. В кинозале (вот вам и 18+).
- И как? – спрашиваю.
- Полная фигня.
- ???
- У нас всё не так…
А как?!!
Леонид Черток