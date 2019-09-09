Зеркало без героя. Рецензия на сериал «Шторм» Бориса Хлебникова

Второй раз за 12 с лишним лет существования рубрики «ПроКино» берусь писать о сериале.
Что неудивительно, не так давно появившийся на Ю-Тубе видеохостинг «START» достоин отдельного материала (может, когда-нибудь и сподоблюсь) как явление в отечественном кинематографе.
Да-да, именно кинематографе, потому что эту продукцию никак сериальным мылом не назовешь. Качественный многосерийный художественный фильм, предназначенный для показа по телевидению, только так. И по уровню режиссуры, и по масштабу сюжета, и по актёрской игре, где практический нет плоских образов даже в ролях второго плана.
А ещё смелость сценария. Такое и на киноэкран выпустить… рискованно. Не говоря уже о том, что версия для интерната выходит в интернет с теми самыми словами и выражениями, которыми реальные люди тех профессий в предложенных ситуациях говорят в реальной жизни. То есть, с матом. Можно без этого обойтись? Можно. Но зачем? Живое кино.
В «Шторме» нет ни одного положительного героя. В сериалах про ментов, хоть один, да обязательно найдётся. Пусть и с лёгкими, простительными недостатками, как Рома Шилов («Ментовские войны»), который ни одну юбку не пропустит. Ещё в середине нулевых на него с недоверием смотрели коллеги – как же, носит под плечом неуставную «беретту» и покупает, пусть в кредит, новую иномарку в салоне. Теперь все гоняют на джипах. Никто не просит посланного за бухлом коллегу не жмотничать и покупать водку не в ночном ларьке, а в специализированном алкомаркете. Сегодня пьют виски. Из горлышка и много. В «Шторме» вообще нет ни одного диалога – «откуда у этого мента деньги?». Всем и так всё понятно, зачем зрителя за идиота держать.
Сюжет начинается со знакомой всем нам ситуации, которая, если ещё не случилась, то может произойти в любом российском городе – у только что отстроенного дома культуры обваливается крыша с многочисленными жертвами (толстый намёк на трагедию в «Зимней вишне»). Как само собой разумеющееся, строительство вела фирма местного депутата, нацелившегося на пост мэра. Сразу в плюс создателям – этот депутат не бежит, визжа, куда подальше, а вытаскивает сына и мчится в самое пекло участвовать в спасении выживших. Иначе бы сразу стало скучно.
Естественно, всё дело в коррупции, в которой повязано как минимум половина населения небольшого городка. Расследование берёт на себя коп, у которого репутация «адреналинового мудака». О нет, это не Жеглов, и даже не Мартин Риггз (роль Мэла Гибсона в «Смертельном оружии»), за его плечами никакого Афгана. Большой, одутловатый Александр Робак, который в работе не грешит нарушениями средней тяжести и пьянством за рулём. Зато у него ЛЮБОВЬ. Не в сказочную принцессу, такие роли Анне Михалковой не предлагали даже в юные годы, не тот размер. Но это страсть в сочетании с нежностью, два бурундучка-переростка очень гармонично смотрятся в объятиях друг друга. Бывает такое в жизни? Сколько угодно!
Общее настроение – если за такое дело взялся этот, подъезжать к нему с подкупом бесполезно, тут кураж дороже денег. Но обстоятельства сильнее репутации – параллельно с началом следствия почти безнадёжно заболевает любимая женщина. «Почти» ни много ни мало укладывается в миллион евро. Который как обычно, нужен сразу. Который, как обычно, негде взять… у нас и на смертельно больных детей деньги с трудом собираются, не говоря уже про тётю с совсем большой дочерью. Которая уже приготовилась к уходу в другой мир, понимая, что её любимый даже не строительный подрядчик.
Но для любимого это настоящий мужской вызов. Он, может, и мудак, но МУЖИК.
И тут авторы ставят вопрос, который вы вряд ли когда задавали сами себе, потому что он страшен. Достойна ли самая высокая любовь того, чтобы ради неё крошили и метелили всех и всё, что попадается на пути? Вплоть до убийства… не говоря уже о таких мелочах, как подставы и служебная коррупция. Измена долгу, которому присягал. Главный персонаж (героем рука не поднимается назвать) прёт как бульдозер к заветной цели. Без чувств благодарности к тем, кто ему в этом помогает. При этом оставаясь трогательным и заботливым любовником, буквально журчащим в телефонную трубку.
А та, ради которой всё это делается, ох, не идеал. Авторы тыкают нас в ещё одно человеческое испражнение – побочные эффекты от сильнодействующих лекарств. О, это небезобидный псориаз, который, по большому счёту, мучает только больного. Речь об изменении личности, агрессивном изменении, направленном не только на близких (что обычно), но и на окружающих. При этом в голове свербит мысль – а ничего этой взбесившейся тётке не сделают, пусть она хоть половину своих студентов перебьёт. Ведь у неё такая «крыша!
Но только ли последствия болезни? Выздоравливающая как-то не задумывается над тем, откуда у её ухажёра, пусть и не рядового мента, МИЛЛИОН евро взялся, если он не продал ни квартиру, ни машину. Такая жажда жизни… или природный эгоизм? Может быть авторы, как это частенько случается, просто не задумывались над этой проблемой? Никогда не поверю! У них скрупулёзно выписан каждый второстепенный персонаж, актеры играют не только интонациями и пластикой, но и глазами, вы давно такое видели в большом кинематографе?!
И третий главный образ в этой человеческой комедии (по Данте) – друг РОБАКопа. Вроде бы честный мент, насколько это возможно в их изначально бесчестной и компромиссной профессии. Живёт в однушке, машинка какая-то несерьёзная, малолитражка. Но моральный облик… спит со всеми, кто даёт, и должен понимать, что при его статях дают не по любви, а из других побуждений. Расчёт, страх перед властью и так далее. При этом от партнёрш он требует любви и верности, чего сам лишён по определению. Компенсация за малый рост и внешнюю непрезентабельность? Возможно.
Впрочем, и принципиальность эта с гнильцой. Когда вычисляет, что друг его играет в мутную игру, основной гнев обрушивает на то – почему меня в известность не поставил?! Почти – почему не поделился?! Ведь в этом несовершенном из миров именно так положено между друзьями. А они именно ДРУЗЬЯ с большой буквы, о чём дословно говорит предпоследняя сцена сериала.
Что о персонажах, находящихся по другую сторону баррикад, то они все СВОЛОЧИ. Кто-то жёстче, кто-то подлее… не суть важно. Ну, а разве коррупционеры и продажные прокурорские другими бывают?
Если спросят, бывает ли такое в реальной жизни, не задумываясь отвечу – всё вместе конечно не бывает. Но по отдельности – сколько угодно.
Мои знакомые дамы вздыхают – начинали смотреть, но на второй-третьей серии сломались, слишком всё мрачно.
Конечно, говорю я им. Это зеркало жизни без героя («Зеркало для героя», реж. В. Хотиненко). Вы сами подойдите к трюмо… видите в его зеркале героиню?
О том и речь…
Леонид Черток