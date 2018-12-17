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"Оскар-2019", опять без России. Список победителей

Лучший фильм: «Зелёная книга» (продюсеры: Джим Бёрк, Чарльз Б. Весслер, Брайан Карри, Питер Фаррелли и Ник Валлелонга)

Лучшая режиссёрская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»

Лучший актер: Рами Малек — «Богемская рапсодия» (за роль Фредди Меркьюри)

Лучшая актриса: Оливия Колман — «Фаворитка» (за роль королевы Анны)

Лучший актёр второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга» (за роль Дона Ширли)

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (за роль Шэрон Риверс)

Лучший оригинальный сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли — «Зелёная книга»

Лучший адаптированный сценарий: Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли — «Чёрный клановец»

Лучший анимационный полнометражный фильм: Человек-паук: Через вселенные / Spider-Man: Into the Spider-Verse (Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, Фил Лорд и Кристофер Миллер)

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Бао"

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома" (Мексика). Напомним, российский фильм «Собибор», режиссерский дебют Константина Хабенского, не вошел в шорт-лист кинопремии.

Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон — «Чёрная Пантера»

Лучшая песня к фильму: Shallow — «Звезда родилась» — музыка и слова: Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо, Эндрю Уайатт

Лучший монтаж: Джон Оттман — «Богемская рапсодия»

Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»

Лучшая работа художника: Ханна Бичлер (постановщик), Джей Харт (декоратор) — «Чёрная Пантера»

Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер — «Чёрная Пантера»

Лучший звук: Пол Месси, Тим Кавагин и Джон Казали — «Богемская рапсодия»

Лучший звуковой монтаж: Джон Уорхерст и Нина Хартстоун — «Богемская рапсодия»

Лучшие визуальные эффекты: Пол Ламберт, Иэн Хантер, Тристан Майлз и Джей Ди Швалм — «Человек на Луне»

Лучший грим и причёски: Грег Кэнном, Кейт Биско и Патриция Дехани — «Власть»

Лучший документальный полнометражный фильм: "Свободный подъём в одиночку" (Элизабет Чаи Васархели, Джимми Чин, Эван Хейс и Шеннон Дилл)

Лучший документальный короткометражный фильм: "Точка. Конец предложения"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Кожа" (Израиль/США)

25 февраль 09:23 | : Культура

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