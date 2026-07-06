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Гимбуржевский будет бесплатно трудиться 300 часов на благо архангелогородцев

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора коммерческой организации виновным по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Установлено, что осужденный, являясь директором организации-застройщика в период 01.03.2021 по 05.11.2025 в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости незаконно привлек для строительства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах по ул. Урицкого в г. Архангельске денежные средства 11 граждан в общей сумме свыше 59,8 млн руб., то есть в особо крупном размере. При это строительство здания не завершил и разрешение на ввод его в эксплуатацию не получил.

Осужденный полностью признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

30 июль 15:22 | : Скандалы

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