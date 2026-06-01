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Гендиректор "ТЕМПО" "обул" дольщиков строительства на 59 млн

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ТЕМПО», обвиняемого по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере). 

По версии следствия, обвиняемый в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, с 01.03.2021 по 05.11.2025 незаконно привлек для строительства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах на улице Урицкого в г.Архангельске денежные средства 11 граждан в общей сумме свыше 59 млн рублей.

 Потратив данные денежные средства на строительство этого здания, заведомо до получения разрешения на его ввод в эксплуатацию, строительство здания не завершил и разрешение на ввод его в эксплуатацию не получил.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.      

26 июнь 14:49 | : Скандалы

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