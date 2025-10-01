Вверх
В Новодвинске директор стройфирмы накосячила с оборотными средствами

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее судимого директора строительной организации по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 20.08.2023 по 29.06.2025 директор строительной компании из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, не желая брать кредит или займ в кредитной организации на цели строительства многоквартирного дома, желая получить оборотные средства для осуществления строительства, путем заключения непредусмотренных законодательством Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости договоров привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 9 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Полученные застройщиком от граждан денежные средства на банковский счет, гарантирующий их сохранность до завершения строительства, не переводились, а использовались при строительстве многоквартирного жилого дома до получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследовано Приморским межрайонным следственным отделом СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме.

С учетом обстоятельств, влияющих на назначение наказание, судом подсудимой  назначено наказание в виде исправительных работ.

13 ноябрь 17:15 | : Происшествия

Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

