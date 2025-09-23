Вверх
В Новодвинске директор стройфирмы обманула граждан на 12 млн рублей

Прокуратурой города Новодвинска утверждено обвинительное заключение в отношении директора организации-застройщика, обвиняемой по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором коммерческой организации, в период с августа 2023 года по октябрь 2024  года с целью строительства многоквартирного жилого дома в г. Новодвинске в нарушение требований ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» незаконно привлекла денежные средства граждан без заключения с ними договоров участия в долевом строительстве на сумму свыше 12 млн рублей. 

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

 

24 сентябрь 09:34 | : Скандалы

