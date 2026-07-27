В Нарьян-Маре завершено уголовное дело по оленине

Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывших председателя и бухгалтера СПК «Рассвет Севера» виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что осужденные в феврале и марте 2024 года реализовали более 22 тонн мяса северного оленя по цене 350 руб. за 1 килограмм. Затем с целью получения субсидии в рамках реализации окружной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецкого автономном округе», одним из условий выплаты которой является продажа названной продукции по цене, не превышающей 250 руб. за 1 килограмм, предоставили в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа фиктивные ветеринарные справки и универсальные передаточные документы, в которых указали заниженную в сравнении с действительной цену мяса, незаконно получив таким образом из бюджета Ненецкого автономного округа денежные средства в сумме 3,3 млн руб.

Кроме того, осужденные в период с марта по апрель 2024 года предоставили в УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу недостоверные данные об органе управления ООО «Няру Ты», что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице как руководителе данной организации, не имевшем намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Осужденные вину в совершении преступлений признали, приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 дней и 4 года 6 месяцев 10 дней условно с испытательным сроком 3 года каждой, а также со штрафом в размере 300 000 руб. и 250 000 руб. соответственно.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного ущерба, с учетом его частичного погашения, удовлетворен на сумму 1,65 млн руб.

Приговор суда не вступил законную силу.