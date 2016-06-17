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Руководству Северодвинского хлебокомбината вменяется хищение 2.4 млн рублей

Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Северодвинский Хлебокомбинат», и его бывшего исполнительного директора, а также четверых их знакомых. 

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются  по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере),    ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничестве в растрате), п. «б» ч. ст. 173 УК РФ (внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что бывшие руководители комбината с использованием своего служебного положения, при пособничестве двух своих знакомых с мая 2019 г. по июнь 2021 г. организовали схему хищения вверенных им денежных средств, принадлежащих АО «Северодвинский Хлебокомбинат», являющемуся социально значимым объектом и единственным предприятием, обеспечивающим потребность населения городского округа «Северодвинск» в хлебобулочных изделиях. 

Хищение осуществлялось путем реализации предприятию сырья, приобретенного у фактических производителей, через специально незаконно созданную коммерческую организацию ООО «Астери», по завышенной цене.

 В результате преступных действий обвиняемых АО «Северодвинский Хлебокомбинат» причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,4 млн рублей. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК России по Архангельской области, расследовалось СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд. 

26 май 15:57 | : Скандалы

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