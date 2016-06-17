Расхитители северодвинского хлебокомбината начали искупать свою вину

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 27.05.2025, в соответствии с которым шестеро жителей г. Северодвинска в зависимости от роли и степени участия каждого осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Судом установлено, что в 2018–2022 годы генеральный и исполнительный директора акционерного общества «Северодвинский Хлебокомбинат», используя своего служебное положение, при пособничестве двух своих знакомых организовали схему хищения вверенных им денежных средств, принадлежащих АО «Северодвинский Хлебокомбинат», являющемуся социально значимым объектом и единственным предприятием, обеспечивающим потребность населения городского округа «Северодвинск» в хлебобулочных изделиях.

Хищение осуществлялось путем реализации комбинату по заведомо завышенной цене сырья, приобретенного у фактических производителей, через специально незаконно созданную коммерческую организацию – ООО «Астери», генеральными директорами которой в разное время последовательно числились два подставных лица, в действительности не осуществлявшие управление этим обществом.

В результате преступных действий осужденных АО «Северодвинский Хлебокомбинат» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 2,4 млн рублей.

По приговору суда бывшим руководителям комбината и их пособникам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет 10 дней в исправительной колонии общего режима, при этом одной из них – с отсрочкой от реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а двум бывшим фиктивным директорам – в виде 220 часов обязательных работ, в том числе одной из них – с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Причиненный преступлением имущественный ущерб частью осужденных возмещен в добровольном порядке в полном объеме.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности ряда осужденных оставила без удовлетворения.