Гострудинспекция Архангельской области осуждает пьяного капитан буксира и его работодателя

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с механиком-сменным капитаном судна.

25 июня 2026 года во время несения вахты работник скрытно употреблял спиртные напитки. При спуске по трапу из ходовой рубки он потерял равновесие и упал, в результате чего получил тяжелые травмы. Работник скрыл факт происшествия от экипажа, однако спустя сутки из-за резкого ухудшения самочувствия он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Архангельскую областную клиническую больницу.

В ходе расследования инспектором труда установлено, что основной причиной несчастного случая явилось грубое нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в нахождении пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сопутствующими причинами признаны недостаточный контроль за состоянием работников со стороны работодателя и непринятие своевременных мер по оказанию помощи после падения.

По результатам расследования виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности в установленном законом порядке.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Александр Назаров: «Работодатель обязан обеспечить жёсткий контроль за состоянием сотрудников на всех этапах работы — от допуска к вахте до момента ее завершения. Травмирование работника в состоянии алкогольного опьянения — это не только личное нарушение пострадавшего, но и прямое следствие недостаточного контроля со стороны работодателя, который должен был отстранить работника и не допустить его травмирования. Работодатель несет ответственность за последствия нарушений, допущенных работником на рабочем месте.»