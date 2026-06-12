Рабочему на пилораме в Няндомском округе отпилило ноги

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником ИП Садыгова Т.М.

23 июня 2026 года при выполнении работ на ленточной пилораме в Няндомском округе Архангельской области работник поскользнулся на пиломатериалах в зоне движения ленточной пилы, в результате чего произошла травматическая ампутация ног. Пострадавший был доставлен в Няндомскую ЦРБ.

Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация управления охраны труда на предприятии, непроведение обучения работника требованиям охраны труда, а также отсутствие контроля за его действиями. Кроме того, у предпринимателя выявлен факт нелегального труда.

В отношении виновных лиц по выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.

Материалы расследования несчастного случая переданы в правоохранительные органы.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров: «Инспекция напоминает о необходимости обеспечения контроля за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой и производственной дисциплины, правил по охране труда, требований инструкций по охране труда и других документов, обеспечивающих безопасность работ».