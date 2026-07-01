Архангелогородка ответит в суде за безобразия на воинском мемориале

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов).

По версии следствия, 7 июня 2026 года днем обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске, выражая явное неуважение к защитникам Отечества, в том числе участникам СВО, в присутствии знакомого и посторонних лиц совершила действия, направленные на осквернение воинских захоронений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Интересно, что в акте осквернения принимал участие и кавалер, но о нем ни слова. Домострой в чистом виде…