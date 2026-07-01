Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородка ответит в суде за безобразия на воинском мемориале

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов).  

По версии следствия, 7 июня 2026 года днем обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске, выражая явное неуважение к защитникам Отечества, в том числе участникам СВО, в присутствии знакомого и посторонних лиц совершила действия, направленные на осквернение воинских захоронений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

Интересно, что в акте осквернения принимал участие и кавалер, но о нем ни слова. Домострой в чистом виде…

 

30 июль 08:58 | : Скандалы

Главные новости


Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске
День ВМФ в истории Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (353)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20