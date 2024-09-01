Уголовницу из Северодвинска будут судить за похищение человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней ранее судимой жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следствием установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Логинова в городе Северодвинске подошла к 32-летней знакомой и для выяснения отношений потребовала подняться с ней в квартиру к знакомым, которые ее заподозрили в хищении мобильного телефона. Получив отказ, обвиняемая пнула потерпевшую по ногам, а когда та упала на землю, преодолевая ее сопротивление, насильно затащила потерпевшую в комнату коммунальной квартиры, где к ней применили физическую силу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.