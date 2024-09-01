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Уголовницу из Северодвинска будут судить за похищение человека

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней  ранее судимой жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 126  УК РФ (похищение человека).

Следствием установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Логинова в городе Северодвинске подошла к 32-летней знакомой и для выяснения отношений потребовала подняться с ней в квартиру к знакомым, которые ее заподозрили в хищении мобильного телефона. Получив отказ, обвиняемая пнула потерпевшую по ногам, а когда та упала на землю, преодолевая ее сопротивление, насильно затащила потерпевшую в комнату коммунальной квартиры, где к ней применили физическую силу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 сентябрь 11:05 | : Происшествия

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