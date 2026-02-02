Архангельский мужик насмерть забил свою немолодую супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя областного центра совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 1 декабря 2025 года в квартире дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу 52-летней супруге, от которых та через непродолжительное время скончалась на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что ударил супругу, так как она оскорбила его родственника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.