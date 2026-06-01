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Юные оболтусы устроили драку на фудкорте в Севердвинске

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух 18-летних жителей города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину и с угрозой его применения, группой лиц).

По версии следствия, 17 апреля 2026 года вечером обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении фудкорта в торговом центре в городе Северодвинске, из хулиганских побуждений применили физическую силу к ранее незнакомому 18-летнему юноше. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 июль 11:58 | : Происшествия

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