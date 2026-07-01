Начальник почты в Новодвинске воровала по схеме Гоголя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника одного из отделений почтовой связи города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в ноябре 2025 года начальник отделения почтовой связи внесла ложные сведения в автоматизированную систему о выдаче пенсии на дому, что позволило ей присвоить денежные средства. При этом получатель социальных выплат скончалась и пенсию не получала.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом безопасности АО «Почта России».

После возбуждения уголовного дела подследственная возместила причиненный ущерб. В ходе допроса в качестве обвиняемой она дала признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывший начальник отделения почтовой связи предстала перед судом и осуждена к наказанию в виде принудительных работ за совершение аналогичного преступления (https://arh.sledcom.ru/news/item/2107406/).