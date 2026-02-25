Начальник почтового отделения в Архангельске запускал руку в кассу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи города Архангельска, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в феврале и в мае 2025 года начальник отделения почтовой связи присвоила более 36 тысяч рублей, предназначавшиеся на выдачу пенсии. С целью сокрытия совершенных преступлений она внесла в единую автоматизированную систему заведомо ложные сведения о произведенных выплатах.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Архангельску при участии отдела безопасности УФПС Архангельской области АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила причиненный ущерб.