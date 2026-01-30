Почтарь из Новодвинска присваивала чужие деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в декабре 2025 года начальник отделения почтовой связи присвоила более 77 тысяч рублей, предназначавшиеся на выдачу социального пособия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой города Новодвинска и отделом безопасности АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России. Ранее возбужденное аналогичное уголовное дело в отношении вышеуказанного начальника одного из отделений почтовой связи города Новодвинска рассматривается по существу в суде (https://arh.sledcom.ru/news/item/2066635/).