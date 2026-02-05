Начальник почты из Новодвинска воровала на работе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в декабре 2025 года начальник отделения почтовой связи присвоила более 26 тысяч рублей, предназначавшиеся на выдачу пенсии, причинив ущерб АО «Почта России».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК МО МВД России «Новодвинский» и отделом безопасности АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.