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Почтарь из Новодвинска присвоила пенсию умершей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в ноябре 2025 года  начальник отделения почтовой связи  внесла ложные сведения в автоматизированную систему о выдаче пенсии на дому, что позволило ей присвоить денежные средства. При этом получатель социальных выплат скончалась и пенсию не получала.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом безопасности АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России. Ранее бывший начальник отделения почтовой связи предстала перед судом и осуждена к наказанию в виде принудительных работ за совершение преступления коррупционной направленности (https://arh.sledcom.ru/news/item/2107406/

16 июль 08:55 | : Скандалы

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