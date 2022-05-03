Начальница "Почты России" в Соломбале получила условный срок за чужую пенсию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику одного из отделений почтовой связи города Архангельска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года начальник отделения почтовой связи вместо выдачи пенсии архангелогородке присвоила причитавшуюся сумму, поставив подпись о получении от ее имени, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом безопасности УФПС Архангельской области АО «Почта России».
В ходе допросов подследственная признала свою вину и пояснила следователю, что внесла в базу не соответствующую действительности информацию о том, что начисленная сумма пенсии вручена пенсионерке. Денежные средства потратила на личные нужды, после возбуждения уголовного дела возместила причиненный ущерб.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.