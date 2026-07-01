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Мошенник, обмишуривший бюджет Мезенского округа, отправляется на общий режим

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области в отношении 56-летнего предпринимателя, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 и ч. 2 ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств организации).

Установлено, что между возглавляемым предпринимателем юридическим лицом и администрацией Мезенского муниципального округа в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 24.06.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы на 90 мест в селе Долгощелье.

Бизнесмен предоставил заказчику акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости, согласно которым в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту возглавляемое им юридическое лицо с октября
 по декабрь 2021 года приобрело, осуществило доставку и установку модульной котельной, понеся затраты на общую сумму свыше 5 млн рублей, а также с августа 2021 года по февраль 2022 года выполнило работы по устройству наружных сетей связи по телефонизации школы на сумму свыше 1 млн рублей, что не соответствовало действительности.

Полученные на основании фиктивных документов в качестве оплаты денежные средства предприниматель похитил, причинив администрации Мезенского муниципального округа ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, осужденный, зная, что две возглавляемые им коммерческие организации имеют недоимки по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 21 млн рублей, предвидя, что в случае поступления денежных средств на счета указанных юридических лиц на них будет произведено взыскание, в обход указанных счетов, израсходовал эти денежные средства на расчеты с поставщиками и кредиторами.

Вину в совершении преступления предприниматель не признал.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом 500 000 рублей.

Суд проверочной инстанции привел приговор в соответствие с законом, снизив назначенное осужденному наказание до 1 года 5 месяцев лишения свободы. Апелляционные жалобы защитника и осужденного с доводами о невиновности последнего оставлены без удовлетворения.


28 июль 20:00 | : Скандалы

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