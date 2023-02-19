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Управляющий "Белого дома" Нибабин начал мотать условный срок

  Вступил в законную силу приговор Лешуконского районного суда от 16.02.2023 в отношении управляющего ООО «БЕЛЫЙ ДОМ», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).  

По результатам открытого аукциона между администрацией Мезенского муниципального района и подрядчиком в лице осужденного в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования и науки в Архангельской области» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада в пос. Каменка Мезенского района. 

Управляющий ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» с корыстной целью дал указание построить на территории детского сада не пять предусмотренных контрактом беседок-веранд, а такое же количество более дешевых меньшего размера теневых навесов без проведения их сертификации, а в последующем организовал подписание необходимых документов, что позволило ему путем обмана завладеть разницей между оплаченными из бюджета беседками-верандами и фактически установленными навесами – денежными средствами в сумме свыше 4,9  млн рублей.

Ущерб, причиненный МО «Мезенский муниципальный район», возмещен на стадии предварительного расследования в полном объеме.    

          Осужденному назначено наказание в виде 3 лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

          Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами об отсутствии умысла на хищение денежных средств судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.

02 июнь 11:13 | : Скандалы

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