Техдиректор "Белого дома" Лутовинов получил срок за мошенничнство

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал технического директора ООО «Белый Дом» виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По делу установлено, что подсудимый являлся исполнительным директором ООО «Белый Дом» и отвечал за осуществление контроля по капитальному строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад на 60 мест в поселке Боброво Приморского района Архангельской области» по контракту, заключенному в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Контракт заключен между обществом (подрядчик) и МКУ «Управление по капитальному строительству» (заказчик), обеспечившей привлечение этой подрядной организации за счет средств, принадлежащих МО «Приморский муниципальный округ Архангельской области».

Подсудимый в период с мая по декабрь 2020 года, используя свое служебное положение, в целях получения максимальной прибыли ООО «Белый Дом», организовал выполнение работ по ремонту кровли с субподрядной организацией по заниженной стоимости, а также не выполнил запланированные по контракту работы, связанные с ремонтом теплового узла и систем телефонизации и радиофикации, организовал подписание и предоставление заказчику смет и актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Своими действиями обвиняемый похитил принадлежащие муниципальному образованию «Приморский муниципальный округ Архангельской области» денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере более 1 млн рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания и возместил причиненный государству ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.