Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Техдиректор "Белого дома" Лутовинов получил срок за мошенничнство

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал технического директора ООО «Белый Дом» виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По делу установлено, что подсудимый являлся исполнительным директором ООО «Белый Дом» и отвечал за осуществление контроля по капитальному строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад на 60 мест в поселке Боброво Приморского района Архангельской области» по контракту, заключенному в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

 Контракт заключен между обществом (подрядчик) и МКУ «Управление по капитальному строительству» (заказчик), обеспечившей привлечение этой подрядной организации за счет средств, принадлежащих МО «Приморский муниципальный округ Архангельской области». 

Подсудимый в период с мая по декабрь 2020 года, используя свое служебное положение, в целях получения максимальной прибыли ООО «Белый Дом», организовал выполнение работ по ремонту кровли с субподрядной организацией по заниженной стоимости, а также не выполнил запланированные по контракту работы, связанные с ремонтом теплового узла и систем телефонизации и радиофикации, организовал подписание и предоставление заказчику смет и актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ. 

Своими действиями обвиняемый похитил принадлежащие муниципальному образованию «Приморский муниципальный округ Архангельской области» денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере более 1 млн рублей. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания и возместил причиненный государству ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно,  с испытательным сроком  2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

18 сентябрь 15:32 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (244)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20