Северодвинский предприниматель загубил строительство школы в Мезени

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего предпринимателя, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 и 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в крупном и особо крупном размере) .

Расследованием установлено, что между возглавляемым предпринимателем юридическим лицом и администрацией Мезенского муниципального округа в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 24.06.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы на 90 мест в селе Долгощелье.

Бизнесмен предоставил заказчику акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости, согласно которым в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту возглавляемое им юридическое лицо в период с октября по декабрь 2021 года приобрело, осуществило доставку и установку модульной котельной, понеся затраты на общую сумму свыше 5 млн рублей, а также в период с августа 2021 года по февраль 2022 года выполнило работы по устройству наружных сетей связи по телефонизации школы на сумму свыше 1 млн рублей, что не соответствовало действительности.

Полученные таким образом в качестве оплаты денежные средства предприниматель похитил, причинив администрации Мезенского муниципального округа ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, обвиняемый зная, что две возглавляемые им коммерческие организации имеют недоимки по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 21 млн рублей, предвидя, что случае поступления денежных средств на счета указанных юридических лиц на них будет произведено взыскание, в обход указанных счетов, израсходовал эти денежные средства на расчеты с поставщиками и кредиторами.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.



