Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский предприниматель загубил строительство школы в Мезени

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 55-летнего предпринимателя, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 и 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в крупном и особо крупном размере) . 

Расследованием установлено, что между возглавляемым предпринимателем юридическим лицом и администрацией Мезенского муниципального округа в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 24.06.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы на 90 мест в селе Долгощелье. 

Бизнесмен предоставил заказчику акт о приемке выполненных работ  и справку об их стоимости, согласно которым в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту возглавляемое им юридическое лицо в период с октября по декабрь 2021 года приобрело, осуществило доставку и установку модульной котельной, понеся затраты на общую сумму свыше 5 млн рублей,  а также в период с августа 2021 года по февраль 2022 года выполнило работы по устройству наружных сетей связи по телефонизации школы на сумму свыше 1 млн рублей, что не соответствовало действительности. 

Полученные таким образом в качестве оплаты денежные средства предприниматель похитил, причинив администрации Мезенского муниципального округа ущерб в крупном и особо крупном размерах. 

Кроме того, обвиняемый зная, что две возглавляемые им коммерческие организации имеют недоимки по уплате налогов и страховых взносов на сумму более  21 млн рублей,  предвидя, что случае поступления денежных средств на счета указанных юридических лиц на них будет произведено взыскание, в обход указанных счетов, израсходовал эти денежные средства на расчеты с поставщиками и кредиторами. 

В ходе расследования на имущество обвиняемого  наложен арест.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.


10 октябрь 11:05 | : Скандалы

Главные новости


Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников
Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (137)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20