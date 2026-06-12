Два архангельских деловара пытались навариться на фиктивной уборке снега

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Ависта Сервис», обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, что бывший директор коммерческой организации при посредничестве индивидуального предпринимателя заключили фиктивный договор на оказание услуг по уборке снега на территории месторождений им. Р. Требса и А. Титова и на протяжении 2021-2022 годов подписывали исполнительную документацию, в которой содержались заведомо ложные сведения об оказании транспортных услуг и уборке снега на общую сумму 18,7 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по АО, расследовались СО УМВД России по НАО.

Для рассмотрения по существу уголовные дела направлены в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.