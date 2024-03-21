Бизнесмен из Каргополя набедокурил по трем статьям УК

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере), и исполнительного директора ООО «Компания Росток», обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что 52-летний предприниматель из г. Каргополя с целью избежать уголовной ответственности за произведенную незаконную рубку лесных насаждений в охранной зоне Каргопольского лесничества через исполнительного директора коммерческой организации передал взятку в размере 400 тыс. руб. должностным лицам филиала сетевой компании за заключение «задними числами» фиктивных соглашений на производство работ по вырубке деревьев и кустарников в охранной зоне воздушной линии электропередач.

В свою очередь, исполнительный директор, воспользовавшись своим служебным положением, не намереваясь исполнять взятые на себя перед предпринимателем обязательства, похитил переданные ему денежные средства, предназначавшиеся для передачи должностным лицам в виде взятки.

При этом в ходе обыска, проведенного по месту жительства исполнительного директора коммерческой организации изъято 250 патронов для огнестрельного оружия, которые он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.