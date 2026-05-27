Две школы Архангельска испытывали нужду в медицинском оборудовании

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся.

Установлено, что в МБОУ «Средняя школа № 70» и МБОУ «Основная школа № 48» медицинские кабинеты не оснащены необходимыми медицинскими изделиями и оборудованием, чем нарушаются права несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В этой связи прокурор обратился в суд с требованиями о возложении

на образовательные организации обязанности укомплектовать медицинские кабинеты необходимыми изделиями и оборудованием.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены, судебные акты исполнены, медицинские кабинеты

в этих школах оснащены медицинскими изделиями и оборудованием, в том числе приобретены носилки, динамометры, корцанги, стетофонендоскоп.

Аналогично по результатам рассмотрения представления прокуратуры города, внесенного в адрес МБОУ «Средняя школа № 11», медицинский кабинет школы также доукомплектован.