Школьники юга Архангельской области оказались обделены медкабинетами

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав учащихся при оказании им медицинской помощи в период обучения в образовательных организациях.

Установлено, что в четырех общеобразовательных организациях медицинские кабинеты не оборудованы в соответствии с требованиями закона.

Котласским межрайонным прокурором директорам школ внесены представления, которые удовлетворены. Однако финансирование на данные цели не выделено, в связи с чем межрайонным прокурором предъявлены иски о возложении на образовательные организации обязанности оборудовать медицинские кабинеты в соответствии с установленными требованиями.

Судом удовлетворены исковые заявления прокурора, срок исполнения судебных решений установлен МОУ «Удимская № 1 средняя общеобразовательная школа», МОУ «Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Савватиевская средняя общеобразовательная школа» до 01.01.2024, МОУ «Харитоновская средняя общеобразовательная школа» – до 01.09.2025.

Судебные акты не вступили в законную силу.