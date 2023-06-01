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Школьники юга Архангельской области оказались обделены медкабинетами

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав учащихся при оказании им медицинской помощи в период обучения в образовательных организациях.

Установлено, что в четырех общеобразовательных организациях медицинские кабинеты не оборудованы в соответствии с требованиями закона. 

Котласским межрайонным прокурором директорам  школ внесены представления, которые удовлетворены. Однако финансирование на данные цели не выделено, в связи с чем межрайонным прокурором предъявлены иски о возложении на образовательные организации обязанности оборудовать медицинские кабинеты в соответствии с установленными требованиями.

Судом удовлетворены исковые заявления прокурора, срок исполнения судебных решений установлен МОУ «Удимская № 1 средняя общеобразовательная школа», МОУ «Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Савватиевская средняя общеобразовательная школа» до 01.01.2024, МОУ «Харитоновская средняя общеобразовательная школа» – до 01.09.2025.

Судебные акты не вступили в законную силу.

 

29 июнь 12:13 | : Скандалы

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