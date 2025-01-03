Прокуратура наладила поставки медицинских изделий в школы Северодвинска

Прокуратура Северодвинска провела проверку о соблюдении законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что в деятельности городских образовательных учреждений имеются нарушения в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, обусловленные ненадлежащим оснащением медицинских кабинетов, отсутствием необходимых медицинских изделий.

В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Северодвинска, но нарушения в полном объеме устранены не были.

Учитывая изложенное, прокурором Северодвинска в суд предъявлено 10 исковых заявлений о возложении на образовательные учреждения обязанности укомплектовать медицинские кабинеты необходимыми медицинскими изделиями.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены и исполнены. В образовательные учреждения поставлено 397 единиц медицинских изделий на сумму около 3 млн рублей.