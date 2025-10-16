Оснащением медкабинета в карпогорской школе пришлось заняться прокуратуре

Прокуратура Пинежского района провела проверку о соблюдении законодательства в сфере здравоохранения, в результате которой в МБОУ «Карпогорская СШ № 118» выявлены нарушения в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, обусловленные ненадлежащим оснащением медицинского кабинета.

В этой связи прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на образовательное учреждение обязанности укомплектовать медицинский кабинет необходимыми медицинскими изделиями.

Решением Пинежского районного суда требования прокурора удовлетворены, судебный акт реально исполнен, медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, в том числе приобретены оториноскоп, анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.