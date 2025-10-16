Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Оснащением медкабинета в карпогорской школе пришлось заняться прокуратуре

Прокуратура Пинежского района провела проверку о соблюдении законодательства в сфере здравоохранения, в результате которой в МБОУ «Карпогорская СШ № 118» выявлены нарушения в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, обусловленные ненадлежащим оснащением медицинского кабинета.

В этой связи прокурором в суд предъявлено исковое заявление о возложении на образовательное учреждение обязанности укомплектовать медицинский кабинет необходимыми медицинскими изделиями.

Решением Пинежского районного суда требования прокурора удовлетворены, судебный акт реально исполнен, медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, в том числе приобретены оториноскоп, анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха, аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма. 

 

12 ноябрь 11:19 | : Скандалы

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (155)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20