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Детям Онеги поставили медоборудование только по иску прокурора

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в образовательных организациях. 

Установлено, что медицинские кабинеты МБОУ «Средняя школа № 4 им. дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» и его филиалов (детские сады) не оснащены медицинским оборудованием. Необходимые денежные средства для его приобретения в бюджете МО «Онежский муниципальный район» длительный период времени не предусматривались.

Прокурор в феврале 2023 года внес директору школы представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако в установленный срок закупка медицинского оборудования не осуществлена.

В этой связи прокурор обратился с иском в суд об обязании учреждения обеспечить оснащение медицинских кабинетов школы и детских садов «Росинка» и «Улыбка» необходимым медоборудованием.

Решением Онежского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. Для исполнения решения установлен срок до 01.05.2024. 

01 декабрь 14:25 | : Скандалы

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