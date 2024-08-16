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Бобровская средняя школа нарушила закон о медицинской помощи

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения законодательства, регулирующего порядок организации медицинского обслуживания в образовательных организациях, в деятельности   МБОУ «Бобровская средняя школа» выявлены нарушения закона. 

Установлено, что в филиале «Лявленская начальная школа-детский сад» указанного образовательного учреждения в нарушение требований федерального законодательства медицинский кабинет не оснащен необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, что влечет нарушение прав воспитанников на охрану здоровья и невозможность оказания им квалифицированной медицинской помощи в случае необходимости.

В этой связи в Приморский районный суд Архангельской области прокурором направлено исковое заявление с требованием обязать образовательную организацию оснастить медицинский кабинет необходимыми оборудованием и медицинскими изделиями в срок до 01.09.2024.

Решением суда иск межрайонного прокурора удовлетворен,  образовательной организацией оно исполнено в полном объеме.

10 сентябрь 14:12 | : Скандалы

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