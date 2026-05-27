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Молодая автоледи из Поморья неудачно пыталась обмануть приставов

В отношении 26-летней автоледи, систематически нарушающей правила дорожного движения и уклоняющейся от оплаты штрафов ГИБДД, возбуждено уголовное дело по статье 312 УК РФ. Она скрыла свой iPhone 16, ранее арестованный судебными приставами в рамках исполнительного производства. 

            В отделении судебных приставов по Приморскому району Архангельской области находилось 103 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД. Автоледи регулярно нарушает скоростной режим и правила парковки, но игнорирует оплату штрафов за свои правонарушения.

            Для побуждения должницы к погашению задолженности, судебный пристав-исполнитель арестовал её Iphone 16. Телефон оставили владелице на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом. Однако, когда сотрудник органа принудительного исполнения потребовал предоставить гаджет для изъятия и последующей реализации, женщина заявила, что телефон пропал.

            За незаконные действия с арестованным имуществом в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

            Несмотря на то, что в этот же день автоледи оплатила 89 штрафов на сумму 94 тысячи рублей, ей всё равно придётся отвечать за свои противозаконные действия и понести ответственность за сокрытие арестованного имущества.

(фото с https://riadagestan.ru

10 июль 09:20 | : Скандалы

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