Дама в долгах из Коряжмы неудачно спрятала арестованный автомобиль

В отношении жительницы Архангельской области возбуждено уголовное дело за сокрытие арестованного автомобиля.

В рамках исполнительного производства о взыскании с 37-летней жительницы г. Коряжма кредиторских задолженностей на общую сумму почти один миллион рублей судебный пристав арестовал транспортное средство должницы для последующей его реализации на торгах.

Автомобиль марки «Nissan Juke» 2012 года выпуска оставили женщине на ответственное хранение. При этом сотрудник органа принудительного исполнения предупредил должницу, что за сокрытие, отчуждение или продажу арестованного имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Однако желание сохранить автомобиль у себя в пользовании возобладало над благоразумием. Осознавая противоправный характер своих действий, гражданка спрятала автомобиль. Факт отсутствия машины по адресу хранения был установлен судебным приставом в ходе проверки сохранности арестованного имущества. Требования о предоставлении имущества для изъятия и передачи на торги должница игнорирует.

Дознавателем ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.