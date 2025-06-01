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Архангелогородец спрятал от приставов арестованный телефон и заплатит за это

В отношении неплательщика алиментов, попытавшегося скрыть от судебного пристава ранее арестованный телефон, возбуждено уголовное дело.

Судебными приставами г. Архангельска ведётся исполнительное производство о взыскании с отца 10-летней девочки алиментов на её содержание. Ежемесячный платёж по решению суда составляет 6 000 рублей.

40-летний мужчина длительное время нигде не работает, алименты не платит, накопив более 500 тысяч рублей задолженности. Не повлияло на нерадивого отца и привлечение его сначала к административной, а в последующем и к уголовной ответственности за неуплату алиментов, он продолжает уклоняться от своих родительских обязанностей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом был наложен арест на принадлежащий должнику телефон «Lenovo». Смартфон оставили владельцу на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу имущества.

Несмотря на это, когда судебный пристав потребовал предъявить телефон для передачи его на принудительную реализацию, должник, не желая остаться без средства связи, солгав, заявил об его утрате. Тем самым, введя сотрудника в заблуждение, он совершил деяние, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 312 УК РФ. 

В дальнейшем, осознав тяжесть возможного наказания, злоумышленник раскаялся в содеянном и обратился с явкой с повинной в отделение организации дознания Управления.

В ходе следственного действия - осмотра места происшествия - арестованный мобильный телефон у должника был обнаружен и изъят.

Отметим, что санкция ч. 1 ст. 312 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

25 июнь 14:37 | : Происшествия

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